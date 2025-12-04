Gobierno de Escuinapa espera resolver pagos de la nómina la próxima semana

ESCUINAPA._ Las nóminas de todos los trabajadores podrían quedar al corriente entre el 10 y 12 de diciembre, informó el Tesorero Trinidad Ibarra Martínez.

El funcionario informó que es en esas fechas cuando llega el recurso de las participaciones y es cuando empezarían a dispersar los recursos para los pagos pendientes.

”Seguimos debiendo una quincena y una semana, a veces se nos ajustan dos, está vez se nos ajustarán las dos semanas, porque el recurso de participaciones llegará entre el 10 y 12 de diciembre”, dijo

Se tiene confianza que para entonces se pongan al corriente con nóminas, en esa fecha también llegarán los recursos del aguinaldo para empezar a pagarse el 13 de diciembre, es un derecho de los trabajadores.

Son alrededor de 19 millones de pesos los que podrían pagarse en aguinaldos, algunos trabajadores reciben 30 días, otros 60, el Cabildo y el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental reciben 60 días, indicó.

Informó que también este viernes expondrá ante Cabildo la solicitud que hicieron al Gobierno del Estado de un préstamo para poder subsanar problemas de la Comuna y de Jumapae.

”Con el apoyo de regidores para un préstamo en el Estado y si eso es viable va considerado pagar el aguinaldo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, así como deuda con CFE”, dijo

Es un préstamo de anticipo de participaciones del 2026, esperando con ello salir adelante en materia financiera.

Están trabajando también en el Presupuesto de Egresos, pues se tendrán que hacer ajustes iniciando el año para poder salir avante.

Entre los ajustes si podrían darse despidos o bien para evitarlo es hacer algunas acciones que permitan bajar los gastos, que el despido sea la última opción.