ESCUINAPA. _ Sí hay despidos, señaló la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, con ello busca ser responsable y evitar que el nuevo Alcalde enfrente situaciones como las que tuvo que vivir al iniciar su administración, manifestó.

“Se han estado haciendo despidos, queremos ser responsables, llegué aquí y recibí administración con 47 laudos, se han conveniado alrededor de 15, están tres más por conveniarse, teníamos que pagar cantidades millonarias de más de 52 millones, pero se han conveniado”, dijo la edil.

Se están despidiendo personas, las cuales en su mayoría entraron a laborar con ella, no son trabajadores con años de antigüedad, sino personas que tienen que salir cuando ella deje de estar al frente de la Comuna, indicó.

Estos ajustes en nómina son buscando dejar finanzas sanas y a las personas que se les está despidiendo se les otorga el finiquito correspondiente, para evitar demandas.

“Es gente que entró en mi administración, gente que no tiene tantos años, estamos revisando todas las áreas y evaluando quienes se irán, pero será de todos los departamentos, DIF, Deportes”, dijo.

No se trata de represalias al regresar al cargo, pues antes de irse a campaña pudo haberse dado esta ola de despidos, en su caso considera que es solo ser dejar en orden el Ayuntamiento.

“Queremos ser una administración responsable y que no reciba el Presidente entrante todos los problemas que a mi me heredaron, laudos, convenios por pagar, es nada más dejar en orden la casa para quien venga”, señaló.

García Sánchez reconoció que el viernes pasado dejó de laborar Carlos Ruelas, en la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública, quien es cuñado de la regidora Jazhel Acosta Aleman, el cese no se trata de represalias, sino los cambios necesarios, precisó.

“No he sido mujer que tome represalias contra nadie, no es persecución contra nadie, solo es dejar la casa ordenada, sé que Escuinapa ha crecido mucho, pero de dónde vamos a pagar si no tenemos dinero”, dijo.

Manifestó que esta quincena no se han pagado salarios a personal de confianza debido a la falta de recursos, por ello es necesario que se tomen las medidas que ha iniciado.