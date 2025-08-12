$!Gobierno de Escuinapa hará trabajos de nivelación de calles en Teacapán

ESCUINAPA._ Con una inversión de 900 mil pesos se hará nivelación y raspado de calles en Teacapán, informó la directora de Obras y Servicios Públicos, Graciela Elizalde Santos.

”Se iniciaron trabajos de raspado y nivelación de calles en Teacapán, pero se dará atención a todas las comunidades del municipio para mejorar la vida de los habitantes y tener calles mejor transitables”, dijo.

El trabajo se hará en Teacapán pero después se continuará con otras comunidades, en esta primera etapa solo para Teacapán son 900 mil pesos, una segunda etapa podría ser en noviembre ya que pasen las lluvias.