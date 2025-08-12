$!Gobierno de Escuinapa hará trabajos de nivelación de calles en Teacapán

ESCUINAPA._ Con una inversión de 900 mil pesos se hará nivelación y raspado de calles en Teacapán, informó la directora de Obras y Servicios Públicos, Graciela Elizalde Santos.
”Se iniciaron trabajos de raspado y nivelación de calles en Teacapán, pero se dará atención a todas las comunidades del municipio para mejorar la vida de los habitantes y tener calles mejor transitables”, dijo.
El trabajo se hará en Teacapán pero después se continuará con otras comunidades, en esta primera etapa solo para Teacapán son 900 mil pesos, una segunda etapa podría ser en noviembre ya que pasen las lluvias.
”Iniciamos con Teacapán porque es la que tenía problemas más fuertes, lo que es la Isla del Bosque y Teacapán, estaban sufriendo mucho de inundaciones”, dijo
La obra no se licitó pues es poco el monto y es un recurso que se tomó del Impuesto Predial Rústico, manifestó.
Es un trabajo que se dio de manera directa a la constructora Coleon, después se piensa trabajar los caminos sacacosechas, indicó.
El bacheo en las calles de la ciudad continuará la próxima semana pues era urgente ir a las comunidades, manifestó