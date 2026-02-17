$!Gobierno de Escuinapa limpia banquetas y calles para garantizar paso de peatones

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento inicio hace unas semanas con operativos para limpiar banquetas y calles que garanticen el paso seguro a peatones, informó el Director de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio, Alberto Crespo Contreras. “El operativo que traemos es limpiar banquetas y calles, es ir a comercios fijos, que metan un poco su mercancía, que dejan tanto en calles como banquetas, muchos tenían ya hasta estructuras ancladas al concreto”, dijo

Se han hecho recorridos y por lo menos un 99 por ciento de los comerciantes visitados ya han realizado las modificaciones que se les han pedido, manifestó. De no acceder se les puede recoger la mercancía y se les daría una multa, pues ya se tenían maniquís, parrillas, sillas, ropas, juguetes, sillas y resolver esto era ya una demanda ciudadana. “Con los comerciantes estamos al 99 por ciento que ya han acatado”, dijo. Las calles que se están revisando es Miguel Hidalgo desde calle Veracruz, Independencia de Hidalgo a Belisario Domínguez, Severiano Moreno desde Hidalgo hasta Francisco Pérez