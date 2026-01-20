$!Gobierno de Escuinapa llama a comerciantes a pagar su licencia

“Estamos haciendo invitación a que lo hagan, desde el comerciante ambulante hasta el comerciante fijo”, dijo.

ESCUINAPA._ De enero a marzo los comercios deberán pagar su licencia comercial y es una invitación que se está haciendo a cada uno de estos, informó el director de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio, Alberto Crespo Contreras.

La licencia para comercio ambulante y semifijos tiene un costo de 500 pesos anuales, el que más paga tiene un costo de 3 mil pesos, que son empresas grandes, precisó.

El funcionario reconoció que se tienen problemas de morosidad en las licencias, son alrededor de 250 licencias las que se mandan a hacer por año.

”No pagan todos la verdad”, dijo.

La invitación es abierta, hay quienes deben más de 3 años pero otros más no faltan a pagar cada año la licencia, en promedio 200 comercios y de estos son entre 100 y 150 los que pagan.

Apenas empiezan los pagos y son pocos los que se han acercado, indicó el funcionario.