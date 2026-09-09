Gobierno de Escuinapa otorgará apoyos a víctimas de feminicidios

ESCUINAPA._ Después de más de dos meses de haberse presentado el primer feminicidio en Escuinapa, el Instituto Municipal de las Mujeres iniciará la visita a las familias de las mujeres que han sido víctimas del delito, informó la directora de la dependencia.

“Hemos estado al pendiente de todo eso, en contacto también con Secretaria de Mujeres en Culiacán, sobre el apoyo que podemos brindar que es hasta donde están nuestros límites es el apoyo económico, vamos a visitar a las mujeres que tienen a sus hijos menores de edad”, dijo Cecilia López Burgueño.

Esperan ir la próxima semana, pues no habían podido ir antes cuando recién ocurrieron los hechos, indicó.

“Si tenemos lista para visitarlas y ofrecerles ese apoyo (económico) no es mucho pero sí de algo les puede ayudar, en lo que se refiere a investigaciones no podemos ir”, expuso.

Considera que los casos de feminicidios los colocan, a toda la sociedad, en una situación tensa, que quisiera ya no ocurrieran.

“Pero si estamos trabajando en la atención que nosotros podemos brindar”, dijo

El apoyo económico que se dará a los hijos menores, lo brinda el Gobierno del Estado, es al parecer un recurso de poco más de 4 mil pesos mensuales, se hará trámite a quien tiene hijos menores.

Reconoció que el número de feminicidios es demasiado para un municipio chico, pero no pueden prevenirlo.

“Ahorita lo estamos sufriendo antes de los ocho días (feminicidios) la mayoría es de agosto, pero ojalá estuviera en nuestras manos evitar todo esto, desgraciadamente nos está tocando vivir esto”, dijo.

Esperan que ya se calme este tipo de problemas pues Gobierno sí se ha tenido, precisó, hay Ejército, Guardia Nacional, Marina pero aún así los hechos se están dando.

Ninguna de las mujeres víctimas de homicidio, ninguna se acercó a pedir apoyo o protección por sentir que podían ser víctimas de delito.

Del 8 de junio al 8 de septiembre han sido asesinadas, la menor Grecia de 14 años, Briseida Abigail, Blanca Berenice, Yuridia, María Azucena y Carolina.

También Perla, Mireya, Karina, Julieta, Verónica, Carolina y Gabriela.