Gobierno de Escuinapa paga salarios pendientes, pero tiene enfrente cobertura de laudos

ESCUINAPA._ Los salarios del personal del Gobierno de Escuinapa ya han sido regularizados pero aún tiene que enfrentar gastos de sentencias laborales que sí merman el tema económico, indicó el Tesorero Municipal Trinidad Ibarra Martínez.

“Por fin pudimos ponernos al corriente en cuestión de nóminas, seguimos abonando a laudos, seguimos apoyando convenios, así como gastos realizados”, dijo.

Estos pagos fueron posibles al mezclar recursos de las participaciones, de devolución de impuestos a la gasolina y de ISR, en estos últimos fueron alrededor de poco más de 3 millones de pesos.

Con estos recursos y ahorros se pudo poner al corriente las nóminas, que incluyen al Alcalde Victor Manuel Díaz Simental y regidores.

En el caso de esta próxima quincena tendrían que ver el recurso que vaya a llegar de participaciones para saber si realmente podrán cumplir con el pago total de nóminas.

“Depende de cantidades de anticipó vamos a saber cómo le haremos, está vez hasta pudimos dar un apoyo a Jumapae para abono a CFE, para ir disminuyendo esa deuda”, dijo

En ingresos propios se está usando para los servicios públicos, pero de momento se ha ido pagando también convenios de sentencias laborales y esperan ir subsanando esos pagos.

Lamentablemente, añadió, también se tuvo que firmar está semana dos pagos de sentencias laborales, de ex trabajadores que no quisieron convenir y los abonos son de más de 400 mil pesos.

Uno de ellos es de más de 300 mil pesos, pues la deuda de más de 2 millones de pesos en la sentencia, manifestó.

”La persona no quiso conveniar pidió el 100 por ciento de su demanda, son 300 mil pesos, no convenió”, dijo.