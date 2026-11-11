Gobierno de Escuinapa prevé invertir en la laguna de oxidación, aunque ya ha recibido observaciones

ESCUINAPA._ El Gobierno de Escuinapa invertirá 14 millones de pesos más a la laguna de oxidación, una obra que en 2025 fue observada por la Auditoría Superior del Estado por más de 13 millones que se habían ejecutado en el paquete de obras del año pasado.

El director de Obras y Servicios Públicos, Esteban Cazares Gómez, indicó que este año se tiene programada una inversión de 14 millones de pesos en la laguna de oxidación.

¿Pero esa obra ya fue observada por la Auditoría Superior del Estado? Se le preguntó al funcionario al dar a conocer que está en Compranet, como parte de las obras por licitar.

“Ya solventamos esos temas, gracias a Dios ya salimos adelante con esos compromisos”, dijo

Mientras la Calle Venustiano Carranza de la Colonia Gabriel Leyva ya está en ejecución,se tienen cuatro obras en proceso de licitación, que son la laguna de oxidación, la rehabilitación del Estadio de Beisbol de Teacapán, la pavimentación de la Calle Ignacio Zaragoza, la Calle Río Sinaloa, entre Río Seco y Río Escondido en Pueblo Nuevo, las cuatro obras suman una inversión aproximada a los 25 millones de pesos.

La laguna de oxidación es de 14 millones de pesos, casi un monto del 50 por ciento, en esta obra se considera que se terminará más allá del término del ejercicio fiscal.

“La planta se va a rehabilitar todo lo que tiene que ver con laguna de oxidación, de las aguas residuales, es un compromiso más que nada social, con los pesqueros (sector), con Escuinapa, porque la Junta de Agua tiene multas por el orden de los 14 millones de pesos, porque se están vertiendo las aguas crudas”, dijo.

El objetivo es que las aguas tengan un buen tratamiento antes de verterse a la zona estuarina, se van a colocar algunos procesos para que las aguas sean bien tratadas.

Las obras que están en licitación se adjudican entrando diciembre, se liberan anticipos para que empiecen a ejecutar.

Hay otras obras realizándose de manera directa como son luminarias, un puente peatonal en la Colonia Paredones que se hará de manera completa, obras en Palmillas, Isla del Bosque, Teacapán, entre otras.