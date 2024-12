Gobierno de Escuinapa recibe préstamo del Gobierno de Sinaloa para cubrir nóminas

ESCUINAPA. _ El Gobierno del Estado ya depositó al Gobierno de Escuinapa el préstamo de 15 millones de pesos con lo que se están poniendo en corriente las nóminas, pagando aguinaldos pendientes y otras deudas, informó la Tesorera Isabel Ávila Olivas.

“Sí llegó (el préstamo) de 15 millones a cuenta de participaciones del 2025, se nos descontará cada mes, ya se pagaron aguinaldos, sueldos que se debían de la administración pasada, algunos gastos médicos realizados por los trabajadores”, dijo.

Algunos salarios atrasados continúan pendientes, pero esperan concluir con el pago de nóminas esta semana para dejar sin problemas las nóminas para iniciar el siguiente año.

Reconoció que este préstamo sí podría afectarles el siguiente año, por lo que tienen que seguir con una política de austeridad, priorizando gastos de servicios públicos y buscando aumentar la recaudación por ingresos propios.

“Estamos apostando a que haya más recaudación, buscando estrategias para tener más recursos de pagos de impuestos, de todo lo que genera impuestos del municipio”, dijo.

Con el préstamo de 15 millones, informó, no se están contemplando más que salarios pendientes que es lo que pidió el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental garantizar a los trabajadores, no están consideradas las canastas básicas que se adeudan al Sindicato del Ayuntamiento.

Por ello también el Alcalde, sabiendo que los ingresos que se tienen no son suficientes para realizar obras, está trabajando en la gestión de recursos para realizar estas.



Pagarán a ex regidores parte proporcional de aguinaldos

Esta semana quedará pagado la parte proporcional de aguinaldos a ex regidores, solo se están revisando recursos pendientes de comprobar del erario público, informó la Tesorera Municipal Isabel Ávila Olivas.

“Sí se pagará la parte proporcional a los ex regidores, porque es su derecho, no lo habíamos hecho porque se está revisando que no tuvieran deudas, se esta viendo que si no han comprobado algunos gastos se descuenten”, dijo.

También se pagará lo acordado legalmente a ex funcionarios públicos después de ser despedidos, algunos pagos quedaron pendientes para marzo, pero sí se hace un corte del dinero que tienen y alcanzan a pagar, se hará también, señaló.