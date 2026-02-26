Gobierno de Escuinapa se mantiene con dificultades para cubrir salarios

ESCUINAPA._ El Gobierno Municipal enfrenta dificultades para estar al corriente con el pago de salarios y se espera que este viernes se pueda pagar una parte, informó el Tesorero Municipal de Escuinapa Trinidad Ibarra Martínez.

“La verdad es que sí estamos teniendo algo de dificultades en ponernos al corriente en cuestión de la nómina, se deben lo que es la semana pasada y una quincena a todos”, dijo.

Este viernes llegará el recurso y verán qué pueden hacer y pagar con lo que se tiene, con lo que el monto pueda alcanzar.

En semanas pasadas,explicó, estaban pagando unas semanas o quincenas a personal sindicalizado o de confianza, buscando equilibrar, la semana pasada quedó pendiente sindicato pues ya tenían dos semanas sin pago estos trabajadores de semana.

Se adeuda una quincena a personal de confianza, con este fin de mes serán dos quincenas pero esperan dar una, precisó, de semana se pagarían las dos semanas pero de quincena no alcanzarían a pagar todo.

“En quincenas estoy pendiente, desde diciembre no hemos podido poner al corriente, siempre nos atrasamos con una, en diciembre hubo muchos pagos de impuestos y el recurso a veces no alcanza, lo estiramos lo más que se puede”, dijo.

Aunque están en espera de un recurso, añadió, no pueden definir que así será por lo que no pueden generar en la gente falsas esperanzas de que los salarios se pondrán al corriente.

“Lo que urge es tomar decisiones, decisiones fuertes, si no, esto será cuento de nunca acabar”, aseveró.

Y esas decisiones tienen que ver con ceses laborales que aunque no quisieran, ya no se puede hacer otro tipo de ajustes, pues se han limitado en insumos, en papelería, en gasolina, en todo.

“Teníamos un mes sin papelería, otro mes sin insumos de limpieza, estamos haciendo malabares, se que no nos hemos puesto al 100 pero estamos haciendo lo posible”, dijo

En cuanto a Seguridad Pública, se tiene una quincena y una semana pendiente, pues no alcanzó el recurso que se envía del Gobierno federal, pero esperan ir mejorando en esta área.