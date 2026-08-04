Gobierno de Escuinapa se pone al corriente con pagos de salarios

ESCUINAPA._ Todas las nóminas del Gobierno de Escuinapa han sido saldadas, los adeudos con trabajadores ya se finiquitaron y esperan que con una buena administración no vuelvan a tener retrasos, informó el Tesorero Municipal Mauricio Díaz Sánchez.

“Ya están al corriente todas las nóminas, tantos de semanas, quincenas, pensionados, policías, pensión alimenticia, todas están al corriente”, afirmó.

Informó que los salarios estaban disponibles para pagarse, pero tuvieron problemas con la banca, que al ser algunos de otros bancos, no sé hizo válido.

Pero el problema quedó resuelto y el día de hoy ya les aparece a aquellos que eran de otros bancos, precisó.

“Se tiene una mejor administración, con el recurso que llega, si tú lo manejas a dónde se destina obvio que va a alcanzar, atorándole, apretados pero alcanza”, dijo.

Consideró que se pagarán salarios sin problemas por lo menos lo que resta del mes y de igual manera será con el área de Seguridad Pública, de momento no considera que tengan problemas con los pagos.

Lo que se está haciendo es dar prioridad a salarios pero se están ajustando algunos pagos como compensaciones, para empezar a pagar convenios de sentencias laborales, buscando estabilizar el tema económico, indicó.

Saben que están en meses en que las participaciones disminuyen, expuso, es donde se tiene que buscar los ingresos propios y se está trabajando en ello.