Gobierno de Rosario anuncia que se sumarán al primer Simulacro Nacional

ROSARIO._ Por medio de su cuenta oficial, el Gobierno de Rosario anunció que el municipio se suma al primer Simulacro Nacional de Protección Civil, al tiempo que pidieron estar al tanto del mensaje de alerta este miércoles 6 de mayo y participar.

“El H. Ayuntamiento a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil invita a toda la ciudadanía a permanecer alerta ante el Primer Simulacro Nacional de Protección Civil 2026, que se realizará este miércoles 6 de mayo”, expuso.

Se destaca que la importancia de este ejercicio es que tiene fines preventivos y de orientación y que se dará inicio a las 11:00 horas.

Así como también, la hipótesis de este simulacro para el municipio será tsunami, por lo que recibirán una alerta directamente en tu celular acompañada de indicaciones sobre cómo actuar ante una emergencia de este tipo.

Se pidió atento a la alerta, mantener la calma y evitar difundir información falsa, además de atender sólo fuentes oficiales.