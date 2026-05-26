$!Gobierno de Rosario atiende mirador en la Laguna del Iguanero a casi 5 años de encontrarse en mal estado

ROSARIO._ A casi cinco años de que permaneciera en mal estado y representó un peligro para visitantes, el barandal de seguridad en uno de los miradores de la Laguna del Iguanero, personal de Obras Públicas realiza la debida atención. De acuerdo con vecinos, el desperfecto en el atractivo se debió al derribo de un árbol arrancando parte de la estructura de metal durante el periodo de lluvias hace casi cinco años, tiempo en el cual permanecía así.

“Tienen algunos días que empezaron a repararlo y qué bueno porque era un peligro para los que visitan la laguna”, expuso una vecina. Situación que venían exponiendo vecinos por medio de redes sociales para que se diera un nuevo impulso a este atractivo del Pueblo Mágico. Asimismo, se puede apreciar al personal de la dependencia en mención reparando las bancas, donde se reemplazan vigas de madera por concreto.