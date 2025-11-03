$!Gobierno de Rosario hará gestiones para limpieza de carreteras estatales

En días recientes se difundieron las acciones de vecinos de las sindicaturas de Cacalotan y Matatán, quienes limpiaron con machetes la maleza sobre las carreteras por tramos importantes.

EL ROSARIO._ Ante las acciones de limpieza realizada por ciudadanos por motivos de seguridad y en el marco de la celebración de Día de Muertos, el director de Obras Públicas, Eloy Manjarrez Mancillas, anunció que ya se solicitó el apoyo de Gobierno del Estado.

“Ya se solicitó al Gobierno del Estado para que mande el brazo desvarador completo, y es el que nos van a mandar”, afirmó.

Señaló que ya se había hecho una atención anteriormente pero fue con una máquina que no puede entrar a todos los lados, que es un tractor desvarador, por lo que se realizó la gestión con Gobierno del Estado.

Refirió que una vez que se terminen otras zonas del Estado se enviará al municipio para todas las carreteras estatales del municipio.

“Todas las carreteras estatales, la carretera Rosario-Caimanero, Caimanero-Los Pozos, la carretera Rosario-Cacalotan y Rosario a Chametla”, sostuvo.