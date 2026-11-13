Gobierno de Rosario inicia periodo de descuentos en multas y recargos por el Buen Fin

ROSARIO._ A fin de brindar facilidades a los contribuyentes para regularizar su situación, el Gobierno de Rosario se suma a las promociones del Buen Fin, ofreciendo el 100 por ciento de descuento en multas y recargos en diferentes conceptos.

La campaña inició este viernes 13 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 12 de diciembre, ampliando así el periodo de beneficios para que más ciudadanos tengan la oportunidad de aprovechar estas facilidades.

El director de Ingresos, José Daniel López Ramos, indicó que los descuentos aplicarán en el pago del impuesto predial rústico y urbano, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, licencias de alcoholes y pensiones de Tránsito Municipal.

Exhortó a los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad y ponerse al corriente en sus contribuciones, destacando que estos incentivos representan un apoyo para la economía familiar y permiten avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones municipales.

Asimismo, señaló que la recaudación de ingresos propios es fundamental para fortalecer las finanzas del Municipio, ya que permite contar con mayores recursos para invertir en obras, mejorar los servicios públicos y atender las necesidades prioritarias de la población.