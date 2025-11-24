$!Gobierno de Rosario lleva cobro de predial y agua potable a la zona rural

EL ROSARIO._ Con el objetivo de mejorar los ingresos propios y facilitar el pago de adeudos ciudadanos, el Gobierno municipal implementó módulos móviles de cobro a distintas comunidades, informó la directora de Ingresos, Guadalupe Montaño.
“El Ayuntamiento de Rosario continúa promoviendo el 100 por ciento de descuentos en multas y recargos en el pago de predial y agua potable”, dijo.
Detalló que la actividad inició este 24 de noviembre en la sindicatura de Agua Verde y se mantendrá hasta el día 26 de noviembre, en la plazuela de la comunidad en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
En la sindicatura de Potrerillos se efectuará los días 01 y 02 de diciembre; para el 03 y 04 de diciembre se instalarán en Matadero; continuará el recorrido el 8 y 9 de diciembre en Chametla; y cerrarán el 10 y 11 del mismo mes en Apoderado.
Resaltó que para quienes no se encuentran viviendo en el municipio ya pueden realizar su pago en línea en la página www.pagoselrosario.com.mx ó pedir informes al teléfono de oficina 694-9526191, o vía whatsapp al 694-1185847.