$!Gobierno de Rosario lleva cobro de predial y agua potable a la zona rural

EL ROSARIO._ Con el objetivo de mejorar los ingresos propios y facilitar el pago de adeudos ciudadanos, el Gobierno municipal implementó módulos móviles de cobro a distintas comunidades, informó la directora de Ingresos, Guadalupe Montaño.

“El Ayuntamiento de Rosario continúa promoviendo el 100 por ciento de descuentos en multas y recargos en el pago de predial y agua potable”, dijo.

Detalló que la actividad inició este 24 de noviembre en la sindicatura de Agua Verde y se mantendrá hasta el día 26 de noviembre, en la plazuela de la comunidad en un horario de 9:00 a 14:00 horas.