ROSARIO._ Ante la especulación ciudadana que han generado los hechos de violencia de alto impacto de la última semana, la directora de la Junta Patriótica de Rosario, Mónica Ramírez Osuna, anunció que hasta el momento siguen en pie los planes de llevar a cabo el desfile conmemorativo del 20 de noviembre.

En las últimas semanas, la ciudadanía ha reportado explosiones en diferentes puntos de la cabecera municipal, además que la autoridad ha dado a conocer detenciones.

“Hasta este momento está en pie, tenemos organizado el desfile para el 20 de noviembre... hasta ahorita vamos por el desfile”, expuso.

Ramírez Osuna descartó que se contemple solicitar algún operativo en especial para custodiar el desfile o a la propia ciudadanía.

“Hasta el momento no (se ha solicitado), todo normal, todo sigue tranquilo, todo igual con el acompañamiento de Tránsito y Cruz Roja también nos acompaña”.

Indicó que está programado iniciar en punto de las 8:00 horas, del próximo viernes 20 de noviembre, con el izamiento de bandera correspondiente y continuar con el desfile.

Mencionó que para este acto conmemorativo se registraron 22 escuelas de primarias, secundarias, preparatorias y universidades.

Para los preparativos, comentó que se sostuvieron dos reuniones con los directivos en las dos últimas semanas.

“No van a hacer evoluciones en el camino por el factor tiempo, el sol afectan a los alumnos, no se van a hacer ninguna coreografía tampoco, hasta la presentación allá en el estadio”, informó.

Otros de los acuerdos, explicó, es que las escuelas tendrán cinco minutos en general para realizar su presentación, desde bandas de guerra, escoltas, bailables o porristas.

Argumentó que los planteles acuden al estadio para practicar los números que marcarán su participación.

“Pues que estamos invitando, es que ojalá que nos acompañen la población del municipio de Rosario, asistan para que el evento tenga más lucidez”, manifestó.