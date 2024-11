$!Gobierno de Rosario no paga mural en Aguaverde y proyecto queda inconcluso

“El Mural fue requerido por la actual administración del Municipio antes de la reelección pasada, exactamente el 25 de diciembre del año pasado, pero nunca hubo compromiso, no recibí contrato ni lo requerido para iniciar la obra hasta tres meses después, durante la reelección del nuevo presidente, que fue cuando el mural debió haber quedado culminado”, expuso en su publicación.

Detalló además que cuenta con un calendario que busca respetar debido a sus proyectos personales por lo que aclaró con las autoridades que el mural se retomaría en octubre.

“Llegué a Aguaverde hace tres semanas para terminar el mural pero no he recibido el apoyo de parte de la administración a pesar de que he estado prácticamente correteándolos y la única respuesta que recibo es: ‘desde cuando debió haberse terminado’”.

“¡Exacto! se debió haber terminado en marzo pero no se hizo porque no hay compromiso de parte del municipio especialmente a proyectos de obras de arte”, argumenta.

Acto seguido, Ramírez conminó a los vecinos y seguidores a apoyar para que esta obra se pudiera concluir y evitar depender de las autoridades.

“Quisiera que como pueblo encontremos una solución juntos porque no quiero, ni dejaré el mural empezado, pero tampoco quiero depender del Municipio del Rosario. Hagámoslo nosotros como Pueblo pero para eso necesitaré el apoyo de mi pueblo Aguaverde”, expuso.

“Me siento frustrado y apenado porque todos creen que yo quede mal, pero no estuvo en mis manos mucho menos es responsabilidad mía que este proyecto se haya quedado a medias. Gracias”, asentó.

Tras este comunicado los vecinos, expresaron su deseo de apoyar para que el mural se culmine proponiendo actividades o incluso aportaciones económicas.