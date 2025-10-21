Gobierno de Rosario prepara concurso de disfraces de mascotas

EL ROSARIO._ Con el objetivo fomentar la participación e integración familiar y el amor por los animales, el Gobierno de Rosario invita al concurso de disfraces de mascotas.

Esta iniciativa es impulsada por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, donde se premiarán los tres primeros lugares.

La directora de Ecología, Andrea Palmira Aguilar Chacón, informó que el concurso se realizará el domingo 26 de octubre a las 17:00 horas en la Explanada Municipal.

“Exhortar a todos los ciudadanos a participar en esta tierna dinámica para promover el amor y bienestar animal, y pasar una tarde recreativa en familia”, dijo.

Los interesados podrán inscribir a sus mascotas previamente en las oficinas de la Dirección de Ecología, ubicadas en el segundo piso de Presidencia, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

“El único requisito para registrarse es llevar un kilo de croquetas, una planta de ornato o un arbolito”, expuso.

El día del certamen, será a través de un jurado calificador que tomará en cuenta la creatividad y originalidad del disfraz de los ganadores.