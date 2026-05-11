$!Gobierno de Rosario y DIF Municipal celebran a las mamás

ROSARIO._ En un ambiente lleno de alegría, música y convivencia, el Gobierno de Rosario y DIF Municipal celebró el Día de las Madres en el marco de la Feria de la Primavera.

Del evento se indicó que participaron alrededor de 2 mil mamás rosarenses en reconocimiento de su labor en sus hogares. Las jefas de familia indicaron que durante el evento disfrutaron de regalos, comida y bebidas, además de una tarde llena de diversión y sorpresas.

El ambiente estuvo amenizado por Juan Show, quien puso a cantar y bailar a todas las presentes con un espectáculo lleno de energía y entusiasmo. La tradicional rifa de regalos, fue encabezada por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, entregando premios como refrigeradores, minisplit, salas, comedores, microondas y muchos obsequios más.