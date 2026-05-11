El Sur
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Celebración

Gobierno de Rosario y DIF Municipal celebran a las mamás

Las autoridades organizaron el festejo en la Feria de la Primavera, donde hubo rifa de regalos
Hugo Gómez |
11/05/2026 14:00
11/05/2026 14:00

ROSARIO._ En un ambiente lleno de alegría, música y convivencia, el Gobierno de Rosario y DIF Municipal celebró el Día de las Madres en el marco de la Feria de la Primavera.

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Del evento se indicó que participaron alrededor de 2 mil mamás rosarenses en reconocimiento de su labor en sus hogares.

Las jefas de familia indicaron que durante el evento disfrutaron de regalos, comida y bebidas, además de una tarde llena de diversión y sorpresas.

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El ambiente estuvo amenizado por Juan Show, quien puso a cantar y bailar a todas las presentes con un espectáculo lleno de energía y entusiasmo.

La tradicional rifa de regalos, fue encabezada por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, entregando premios como refrigeradores, minisplit, salas, comedores, microondas y muchos obsequios más.

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Al estilo “despecho”, también se realizaron concursos de canto y baile, donde las mamás demostraron su talento, carisma y ganas de disfrutar, haciendo de esta celebración una tarde inolvidable.

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