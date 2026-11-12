Gobierno de Sinaloa otorga reconocimiento a UTEsc por su contribución al fomento del conocimiento científico y tecnológico

Culiacán.- En ceremonia realizada esta mañana en el auditorio de COBAES, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, representada por su rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, recibió de manos de la gobernadora interina de Sinaloa, Lic. Graciela Domínguez Nava, un reconocimiento a su valiosa contribución en el fomento del conocimiento científico y tecnológico en el marco del SSIT 2026-2028, por contar con 11 integrantes en esta edición.

Este reconocimiento fue otorgado por el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa (Confíe Sinaloa), en el marco de la “Entrega de distinciones a Instituciones Generadoras de Conocimiento con Integrantes en el Sistema Sinaloense de Investigadores(as) y Tecnólogos(as) 2026-2028(SSIT)”.

Realizada en el auditorio de COBAES, la ceremonia contó con la participación de la Dra. Ofelia Angulo Guerrero, directora general de Promoción e Incidencia de la Ciencia y las Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI); Dr. Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado; Dip. Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, H. Congreso del Estado de Sinaloa; Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, y Dr. Samuel Octavio Ojeda Gastélum, director general de CONFÍE.