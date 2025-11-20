Gobierno del Estado apoyará con anticipo de participaciones para pagar salarios: Tesorero

ESCUINAPA._ La situación económica es compleja pero el Gobierno del Estado apoyará con un anticipo de participaciones con lo que podrán pagar algunos salarios, manifestó el Tesorero Trinidad Ibarra Martínez.

“Estamos esperando un anticipo de participaciones porque no queremos endeudar más al municipio, esperamos que en el mes de diciembre las cosas puedan mejorar” dijo Ibarra Martínez.

Indicó que no se desea caer en nuevos préstamos que vayan haciendo más pesada la situación financiera y los recursos que se capten, con los descuentos de predial quizás estos meses se tenga una recuperación.

“Vamos a empezar a pagar hoy, pienso que quedará pendiente personal de confianza y funcionarios de quincena, son los que se sacrifican poquito, pensamos pagar pensionados, semana y todo lo que es sindicato”, dijo.

Ya mandaron también información al Gobierno del Estado sobre una solicitud hecha en septiembre de lo que requieren, pues ya se les respondió.

“Verán como les ayudarán si con un recurso extra o adelanto de participaciones del 2026, la solicitud es por 15 millones de pesos”, indicó.

El funcionario indicó que con ese recurso ayudarían a DIF en sus pagos, a pagar CFE de Jumapae, CFE del Ayuntamiento así como convenios laborales.

Los pagos consideran que podrán regularizarse totalmente para el 15 de diciembre, los aguinaldos están seguros.

Quizás falten entre 2 y 3 millones de pesos pero con ajustes que se están haciendo podrían cubrir a su consideración lo que requieren sin tener un préstamo.

“No queremos pedir prestado pero ya este mes de diciembre se termina un préstamo que se había pedido en 2024 y eso podría darnos una oportunidad”, señaló.