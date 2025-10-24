Gobierno no está de brazos cruzados ante la inseguridad: Graciela Domínguez

EL ROSARIO._ El Gobierno federal no está de brazos cruzados ante la ola de inseguridad en Sinaloa y recientemente en el sur del estado, al hacer esfuerzos extraordinarios para contenerla, aseguró la Diputada federal, Graciela Domínguez Nava.

Esto, en un encuentro que tuvo con comerciantes este viernes en la cabecera municipal de Rosario, quienes urgieron apoyos para hacer frente en sus negocios a los estragos de la violencia.

“Nos ha traído impactos tremendos esto, pero sí vale la pena también tomar en cuenta que el gobierno no está de brazos cruzados”, reiteró la legisladora.

Derivado de este actuar, manifestó que se dio la presencia el jueves en Mazatlán del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, junto al Gabinete de Seguridad, a propósito del repunte de incidentes delictivos en el puerto y que impactan en la región sur.

Del encuentro, refirió que se determinó el incremento de elementos para reforzar las acciones en Mazatlán.

Domínguez Nava sostuvo que se espera que la inseguridad esté a la baja con todo el replanteamiento de la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Y esperamos que podamos tener una baja en el ambiente delictivo con todo el replanteamiento de la estrategia en la zona sur con epicentro en Mazatlán”, argumentó.

Asimismo, indicó que se retomó el planteamiento y un acuerdo de hace unos meses con el Gobierno del Estado para poder apoyar para reactivar de una mejor manera la Policía Estatal en Sinaloa, ya que, dijo, sufrió un desmantelamiento hace algunos años, por lo que se busca poder dotar de una corporación reforzada y equipada.