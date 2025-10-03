$!Gobierno realizará jornada de limpieza con motivo de la fiesta de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Con el objetivo de que la ciudad esté lista para celebrar a Nuestra Señora del Rosario el domingo 5 de octubre, el Gobierno Municipal anunció que se realizará una jornada de limpieza este 4 de octubre. La dirección de Comunicación Social informó que por tal motivo la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar sostuvo una reunión con los titulares de las áreas de Obras Públicas, Servicios Públicos, Ecología y Oficialía Mayor, para ultimar los detalles para que el Pueblo Mágico estuviera en óptimas condiciones para recibir a miles de ciudadanos y turistas que unidos por la fe, se reúnen en esta magna celebración. Se destacó además que la Presidenta Municipal pidió la colaboración de todos los rosarenses para mantener limpia la ciudad.

“La estrategia de la Dirección de Servicios Públicos será realizar una limpieza masiva el día sábado 04 de octubre de las 7:00 a las 12:00 horas, por las principales calles de la Cabecera Municipal, por lo que se exhorta a todos los vecinos retirar los vehículos estacionados en estas vialidades, durante el lapso de la limpieza”, expuso la Alcaldesa. Entre las vialidades donde intervendrán se enlistó Mariano Escobedo, Venustiano Carranza, 20 de Noviembre, Melchor O. Campo, Ángel Flores, Álvaro Obregón, Morelos, Mineros y Enrique Pérez Arce.

Estas calles corresponden al circuito que recorre la venerada imagen, cargada en andas el día de su solemnidad. En lo que respecta al día principal, el domingo 5 de octubre, solicitaron los ciudadanos a no sacar la basura posterior a las 8:00 de la mañana ya que el camión recolector hará su recorrido antes de dicha hora. Por su parte, el 5 de octubre la coordinación de Tránsito pide a los vecinos que habitan las calles que sirven para el paso de la procesión, retirar sus carros antes de las 16:00 horas.