Gobierno trabaja para Escuinapa, no para el Sindicato del Ayuntamiento: Díaz Simental

ESCUINAPA._ El Gobierno municipal trabaja para Escuinapa no para el Sindicato del Ayuntamiento, señaló el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, ante las inconformidades presentadas durante el desfile del 1 de mayo por esta organización.

“En el desfile los sindicalistas del Ayuntamiento estaban sumamente inconformes, el Gobierno municipal trabaja para el municipio de Escuinapa no para el sindicato de Escuinapa, es al revés, el sindicato trabaja para el Gobierno” dijo.

Respeta a los trabajadores, sabe que son un vínculo, pero tiene que ser responsable con la sociedad, se ha trabajado ya con el Sindicato, todo lo que se les ha dado ha sido conforme a la ley.

“La verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo para ir cubriendo rezagos, lo más importante es que no queremos ninguna mesa sin comida en Escuinapa no únicamente de los sindicalizados”, dijo.

Sabe que el buen juez por su casa empieza, señaló, pero los sindicalizados son atendidos conforme la ley, que no falten sus salarios, pero hay cosas que considera deben revisarse.

Como ejemplo son las denominadas “canastas básicas” que representan un gasto de 5 mil pesos por cada trabajador sindicalizado y la mitad por trabajador jubilado.

Este tema necesita trabajarse, pues tiene que legalizarse ese apoyo, mientras no se tenga de esa manera no se pagará, aunque esté marcado dentro del contrato colectivo como parte de los denominados logros sindicalizados.

“Mientras sea ilegal no lo vamos a pagar (es un logro sindical) pero acuérdense que no todo lo que brilla es oro, puede estar firmado algo que puede ser improcedente”, dijo.

Si es algo que no está debidamente legalizado, ese “logro” no se puede firmar, aunque su cargo como Presidente esté dado.

“No podemos firmar, aunque seas Presidente, no es capricho (no pagarla) se llama ley, no podemos estar por encima de la ley” dijo.

En relación a la demanda que estaba en cartulinas sobre la reinstalación del trabajador Lázaro Meza, indicó que ese caso tiene un fundamento jurídico para haberse dado ese cese

“Tiene fundamento jurídico para haberlo despedido, no es capricho del Gobierno, lo puede ver su jurídico, haremos lo que diga la ley, lo que digan los juzgados”, precisó.

Díaz Simental manifestó que como municipio trabajan en buscar recursos, que son importantes, pues como Ayuntamiento tienen que enfrentar sentencias laborales que, aunque no han sido durante su periodo de gobierno tiene que asumir la responsabilidad como Ayuntamiento, es un trabajo desgastante, pero están buscando que todo esté de manera jurídicamente correcta.