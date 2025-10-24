$!Graciela Domínguez se compromete a trabajar con comerciantes de Rosario para evitar cierre de cortinas

Puntualmente demandaron apoyos con una baja tasa de interés o a fondo perdido para recuperarse, pero sobre todo para poder invertir en el mejor periodo para ellos, que es el fin de año y las ventas decembrinas.

Destacó que de acuerdo al Inegi, la actividad se conforma en la zona del mercado por alrededor de 340 establecimientos, que están siendo afectados por la falta de ventas.

“Bajar la cortinas de nuestro negocio y dejar nuestro terruño nunca será una opción”, expuso Luis Gerardo Padilla Peña, al cerrar la carta de peticiones del sector.

Ahí se expuso que la situación ha derivado principalmente de la ola de inseguridad que vive Sinaloa y la región, así como la competencia que representan las grandes cadenas comerciales.

La legisladora sostuvo un encuentro con los comerciantes de Rosario este viernes a solicitud del sector encabezado por la Unión de Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo.

EL ROSARIO._ Ante comerciantes que plantearon temas como un rescate financiero, seguridad en la zona comercial, mejora del mercado y proyección, pero sobre todo que el cierre de cortinas no es una opción, la Diputada federal, Graciela Domínguez Nava, se comprometió a emprender gestiones en busca de soluciones a sus demandas y reactivar el mercado municipal.

Entre otras cosas, se destacó la falta de atención de parte del Gobierno municipal que encabeza Claudia Valdez Aguilar, así como también el poder realizar trámites o que atiendan sus demandas.

“No hemos tenido ningún apoyo para nuestro mercado de este gobierno. Usted (Graciela) es de aquí y si se da una vuelta al mercado, es una tristeza lo que tenemos como mercado”, afirmó Miriam Castañeda.

Con relación al mercado municipal, los comerciantes coincidieron en la necesidad que se rehabilite para que sea atractivo para locales y visitantes, además de que se requiere como parte del distintivo de Pueblo Mágico de El Rosario.

Sostuvieron que es necesario que se reactive la segunda planta y los locales, además de completar los servicios básicos, como es el agua potable, y se les dé prioridad a los hijos de comerciantes.

Luego de escuchar las demandas de los presentes, Domínguez Nava refirió que anotó todas y cada una de las peticiones.

“Es importante que ustedes mantengan esta decisión de tocar puertas y de buscar, y yo me sumo con ustedes a tocar puertas porque efectivamente nuestro rol como Diputada implicaría esa parte, porque no estamos en el área ejecutiva como para nosotros directamente poder retomar y agarrar las cosas para nosotros directamente buscar las estrategias de solución, pero sí nos sumamos a toda esta propuesta”, dijo.

La legisladora federal reconoció que la inseguridad ha impactado en la entidad, que hay algunos municipios en los que se manifiesta más, pero no tiene duda de que igualmente Rosario ha sido trastocado, como lo narrararon los comerciantes.

Expuso que el Gobernador Rubén Rocha Moya estuvo atendiendo principalmente apoyos a Culiacán inicialmente porque ahí ha sido el epicentro, de mayor impacto; y Mazatlán por ser un espacio de recepción de turismo, que eso genera y mueve el comercio y el impacto que tiene en la región.

“Pero sin duda hay que plantear que se revise el caso de Rosario. Creo yo que hay los argumentos para hacer el planteamiento”, sostuvo.

Domínguez Nava expuso que se tiene en un primer momento definir qué temas hay que gestionar en el Municipio, cuáles en el Estado y cuáles en el Gobierno federal.

“Para que podamos armar digamos un plan, pero que este plan nos lleve a que nos planteemos tener un mercado municipal acorde al derecho que tienen todos los ciudadanos”, dijo.

“Hay que rescatar el mercado, hay que darle certeza a ustedes como locatarios a quienes son usuarios del mercado también, que les generemos la confianza de que en el mercado pueden ir a adquirir sus productos con calidad así como lo han estado haciendo pero se ocupan otras condiciones, entonces nosotras puestas para ello.