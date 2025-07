Graciela Elizalde asume la dirección de Obras Públicas en Escuinapa

ESCUINAPA._ “Es tiempo de mujeres”, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, quien dio a conocer que tomó protesta a Graciela Elizalde Santos como directora de Obras, Servicios Públicos y Ecología.

“Es una persona que conoce muy bien al municipio, es arquitecta, tiene una gran experiencia, colaboró con el ex Presidente Bonifacio Bustamante y quiere y conoce a Escuinapa, y además es muy trabajadora”, expresó.

Lo que se espera es que la nueva directora termine el periodo constitucional junto con él, señaló.

Elizalde Santos llega para bajar proyectos con toda la normatividad que se requiere, prevenir que al término de la administración se tengan observaciones por este ejercicio de gobierno, apuntó el Alcalde.

“Ejercer como lo he prometido y lo he hecho toda mi vida, con absoluta transparencia, porque van a decir hasta lo que no pero eso no me interesa, me interesan los hechos. Denle oportunidad a la arquitecta Elizalde, que demuestre qué clase de profesional es”, dijo.

La nueva funcionaria, aunque es originaria de Culiacán, es una persona que ha estado trabajando en administraciones públicas del municipio y aceptó venirse a radicar a Escuinapa, manifestó.

”Traigo a una persona que conoce a Escuinapa, es muy profesional, principalmente en lo que se refiere a proyectos, pisos, iluminación, calles”.

Graciela Elizalde Santos asume Obras Públicas después de que Adriel Mayorquin renunció al cargo 24 días después de haberlo asumido. Antes estuvieron en la dependencia Jorge Aguilar Conchas y Jorge Calderas Pérez.