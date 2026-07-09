Gradúa UTEsc a 63 nuevas licenciadas y licenciados en enfermería, generación 2021 – 2026

Escuinapa.- Esta mañana, en la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, la casa de estudios llevó a cabo la ceremonia en la que entregó títulos de Licenciatura en Enfermería a 63 egresadas y egresados de la generación 2021 – 2026. Asimismo, llevó a cabo la ceremonia de “Paso de la Luz”.

El mensaje inicial estuvo a cargo de la coordinadora de la Licenciatura en Enfermería, Lic. Dulce Briseida Hernández Tirado, quien destacó la formación de las y los graduados con sólidos valores como la compasión, el respeto y la dignidad humana, que hacen de ellos, profesionistas comprometidos con la excelencia y la empatía.

Posteriormente se entregaron títulos a sesenta y tres jóvenes que concluyeron su formación universitaria y se entregaron reconocimientos a los tres mejores promedios de aprovechamiento.

También se realizó la ceremonia de “Paso de la Luz” y se tomó la protesta a las nuevas y nuevos enfermeros por parte de la E.E. Karina Elizabeth Viera Aguilar.

Como acto especial, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a la Dra. Diana Ibarra Rodríguez y el MGTI. Jorge Luis de la Paz Ramos, por sus aportes en los procesos de evaluación de tesis de las y los ahora nuevos licenciados en enfermería.

El rector de UTEsc, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, felicitó a graduadas y graduados, a quienes invitó a conocer la gesta heroica de la enfermera mexicana, Elena Arizmendi, quien durante la Revolución Mexicana fundó la Cruz Roja Blanca Neutral, con el propósito de atender a las y los heridos de ambos bandos de ese conflicto histórico, lo cual representa el sentido fundamental de la vocación de la enfermería, que hace de las y los enfermeros, el frente de batalla de la salud.

En representación del alcalde de Escuinapa, Dr. Víctor Manuel Díaz Simental, la presidenta del sistema DIF Municipal, Dra. Guadalupe Stone Aguilar, describió a las y los profesionales en enfermería como la personas más cerca del dolor, por lo cual hizo una llamado a ser ejemplo de su trabajo y su dedicación, poniendo en alto a Escuinapa y su universidad.

Asimismo, la LE. Dora Zelmira Betancourt Ortiz, madrina de la generación 2021 – 2026 de Licenciatura en Enfermería, dijo a sus egresados que la persona es un ser en constante adaptación, por ello les pidió estar siempre dispuestos a adaptarse a los cambios, porque, detrás de cada paciente hay una historia. La empatía, el respeto son claves en su atención.

El Egresado José Armando Coronado Zavala, representante de la Generación 2021 – 2026 de Licenciatura en Enfermería felicitó a sus compañeros e hizo un reconocimiento a la labor de sus docentes, de quienes dijo, “nos enseñaron a ser en refugio de personas que pasan por un momento de vulnerabilidad”.

En la mesa del presídium también se contó con la presencia del subdirector académico de UTEsc, Dr. Carlos Bruno Fiscal, Dr. Roberto Omaña Domínguez, secretario del Ayuntamiento de Escuinapa, y Lic. Sidartha Saldaña Valenzuela, en representación de la Lic. Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Diputada Local del Distrito 24.