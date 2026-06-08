$!Grecia tenía lista su fiesta de XV años; la despedirán con chambelanes

ESCUINAPA._ Este año sería especial para Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, deportista del deporte adaptado; el 2026 le auguraba una medalla en bala y disco, además de una gran fiesta de 15 años.
Era su año, pero las balas de una guerra que parece no cesa, cortaron sus aspiraciones.
En casa, está el vestido de XV años, el que se usaría en unos meses, y todos los preparativos que sus tíos Ramiro Quintero Ortega y Yessica Siboney Gallardo tenían destinados.
También están las fotos de sus salidas a competencias, el 2025 quedó en cuarto lugar en lanzamiento de bala y disco en el estado, también las fotos de su participación en la escuela de danza, porque siempre estaba lista para participar, indica su profesora del CAM 9 y encargada del deporte adaptado “Club Gigantes de Escuinapa”, Helena Arellano Olvera.
“Ya tenían todo listo para festejarle, su vestido, todo, era integrante del equipo de deporte adaptado, el año pasado fue a su primer competencia estatal en lanzamiento de disco y de bala, estaba planeado ir este año también, en agosto o septiembre”, dijo.
Grecia era una niña que se integraba a cualquier actividad, era alegre, empática, dispuesta a apoyar, le gustaba bailar, era fiestera.
“Sus tíos, su tía Siboney, siempre daban la cara por ella, la apoyaban en todo, andaban con ella por todos lados”, señala.
La profesora indicó que están consternados, pero que celebrarán la fiesta de XV años que tanto soñó Grecia, con ella portando su vestido, por decisión de la familia.
El lugar será adornado, sus chambelanes cuidarán de su “sueño” que dolorosamente la tendrá en un féretro, manifestó.
“El deporte adaptado está muy dolido, lastimado, no es justo, no era el momento de Grecia, Grecia tenía muchos sueños, muchas ilusiones y pedirle a las personas que nos unamos en oración para que se acabe esto en el municipio”, dijo.
Arellano Olvera precisó que Grecia como todos los niños soñaba con crecer y casarse, con tener su salón para poner uñas y decorarlas, era el futuro que sentía la esperaba.
Grecia murió esta madrugada, cuando era llevada por sus tíos Yessica Siboney y Ramiro a recibir atención médica por una picadura de alacrán, cuando de acuerdo a videos del hecho, entre la oscuridad por la falta de energía, fueron atacados con armas largas por lo menos desde dos vehículos.