$!Grecia tenía lista su fiesta de XV años; la despedirán con chambelanes

ESCUINAPA._ Este año sería especial para Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, deportista del deporte adaptado; el 2026 le auguraba una medalla en bala y disco, además de una gran fiesta de 15 años.

Era su año, pero las balas de una guerra que parece no cesa, cortaron sus aspiraciones.

En casa, está el vestido de XV años, el que se usaría en unos meses, y todos los preparativos que sus tíos Ramiro Quintero Ortega y Yessica Siboney Gallardo tenían destinados.

También están las fotos de sus salidas a competencias, el 2025 quedó en cuarto lugar en lanzamiento de bala y disco en el estado, también las fotos de su participación en la escuela de danza, porque siempre estaba lista para participar, indica su profesora del CAM 9 y encargada del deporte adaptado “Club Gigantes de Escuinapa”, Helena Arellano Olvera.