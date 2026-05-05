El Sur
|
Visitas

Grupo de 60 ciclistas pedalean de Escuinapa a Cacalotán, Rosario, por la recreación y la paz

La ruta parte de Escuinapa por la autopista para llegar a la comunidad rural de Rosario
Hugo Gómez |
05/05/2026 11:28
05/05/2026 11:28

ROSARIO._ Con el propósito de fomentar la sana convivencia y mostrar que son más los ciudadanos que desean la paz para la región y el Estado, un grupo de 60 ciclistas recorrieron de Escuinapa a la sindicatura de Cacalotán, en Rosario.

El grupo salió de la cabecera municipal de Escuinapa a las 5:00 horas, para arribar por la autopista a este municipio y posteriormente arribar a la comunidad en mención.

$!Grupo de 60 ciclistas pedalean de Escuinapa a Cacalotán, Rosario, por la recreación y la paz

“Es lo ideal que sea una rodada por la paz del sur de Sinaloa, pues es algo que muchos han comentado que queremos protección para los ciclistas, salir a lugares, tener seguridad de que todo va a estar bien”, dijo Sergio Crespo Hernández, coordinador del evento.

El grupo se conforma de hombres y mujeres de diferentes edades quienes salen de la ciudad vecina con la consigna de cuidar todos de todos.

$!Grupo de 60 ciclistas pedalean de Escuinapa a Cacalotán, Rosario, por la recreación y la paz

Destacó que el contingente ha crecido significativamente con relación a otras incursiones que se han tenido en otros años.

Asimismo, Crespo Hernández indicó que el grupo se conforma por alrededor de 10 equipos ciclistas del conocido como pueblo bicicletero.

$!Grupo de 60 ciclistas pedalean de Escuinapa a Cacalotán, Rosario, por la recreación y la paz

Esta ruta en particular, indicó que consta de 70 kilómetros, 35 kilómetros de ida y el mismo número de regreso.

Se destacó que el gusto de acudir a Cacalotán, en parte es la carretera que cuenta con pendientes y curvas, además de un comedor comunitario que los recibe con un desayuno a la leña y tortillas hechas a mano.

$!Grupo de 60 ciclistas pedalean de Escuinapa a Cacalotán, Rosario, por la recreación y la paz

Además de Cacalotán, indicó que se han establecido rutas a comunidades de este municipio entre los que mencionó Agua Verde, Chametla, las playas de El Caimanero y Emiliano Zapata “La Vía”.

Concluyó que se espera que el número siga creciendo para próximas rutas y abonar a restaurar la tranquilidad en la región.

#Escuinapa
#Rosario
#Cacalotán
#Ciclistas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube