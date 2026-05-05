$!Grupo de 60 ciclistas pedalean de Escuinapa a Cacalotán, Rosario, por la recreación y la paz

ROSARIO._ Con el propósito de fomentar la sana convivencia y mostrar que son más los ciudadanos que desean la paz para la región y el Estado, un grupo de 60 ciclistas recorrieron de Escuinapa a la sindicatura de Cacalotán, en Rosario. El grupo salió de la cabecera municipal de Escuinapa a las 5:00 horas, para arribar por la autopista a este municipio y posteriormente arribar a la comunidad en mención.

“Es lo ideal que sea una rodada por la paz del sur de Sinaloa, pues es algo que muchos han comentado que queremos protección para los ciclistas, salir a lugares, tener seguridad de que todo va a estar bien”, dijo Sergio Crespo Hernández, coordinador del evento. El grupo se conforma de hombres y mujeres de diferentes edades quienes salen de la ciudad vecina con la consigna de cuidar todos de todos.

Destacó que el contingente ha crecido significativamente con relación a otras incursiones que se han tenido en otros años. Asimismo, Crespo Hernández indicó que el grupo se conforma por alrededor de 10 equipos ciclistas del conocido como pueblo bicicletero.

Esta ruta en particular, indicó que consta de 70 kilómetros, 35 kilómetros de ida y el mismo número de regreso. Se destacó que el gusto de acudir a Cacalotán, en parte es la carretera que cuenta con pendientes y curvas, además de un comedor comunitario que los recibe con un desayuno a la leña y tortillas hechas a mano.