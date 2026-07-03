$!Grupo Tortuguero en Rosario inicia trabajos y realiza la primera liberación de 83 crías

ROSARIO._ Con los tres primeros nidos de tortugas resguardado, y las primeras crías liberadas, el Grupo Tortuguero Santuario Huizache-Caimanero, dio por iniciada las acciones se conservación en playas del municipio.
Los trabajos se pusieron en marcha este 1 de julio, cuando el colectivo cumplió 40 años tras ser fundada este día, pero del año de 1986, grupo el cual en la actualidad se conforma de 12 miembros, seis mujeres y seis hombres.
Maricela García, presidenta del grupo, detalló que esta primera liberación contó con 83 crías de tortuga golfina, marcaron el inicio de las actividades de esta temporada.
“Este año vamos empezando con recorridos, las tortugas que liberamos son de un nido que salió el día 7 de mayo”, dijo.
Asimismo manifestó que de ese nido asegurado, se presentaron dos más los días 20 y 24 de junio, con 90 y 87 huevos, respectivamente.
“Esos nidos nacerán entre el día 5 al 10 de agosto, esos son los más próximos. Pero las liberaciones con escuelas y otras instituciones serán a fines de agosto y hasta mediados de diciembre”, expuso.
García informó que la principal especie que sale a desovar en las costas del municipio es la tortuga golfina, en menor medida se han presentado tortugas prietas y laúd.
Expuso que el año pasado se lograron resguardar mil 304 nidos, con una liberación de 110 mil 54 crías liberadas.
La líder señaló que además de la conservación de las especies marinas su labor se extiende a la educación ambiental con la participación de escuelas y familias de comunidades para la liberación o visitas guiadas en los corrales de incubación.
“El año pasado participaron 27 escuelas entre kínder, primaria, secundaria, preparatoria, universidades, además de ellos todos los sábados participan las comunidades en familia”, manifestó.
Detalló que al recibir a los estudiantes antes de liberar las crías les dan educación ambiental, juegos, cantos, y permiten incluso que les hagan preguntas.
Actualmente, indicó, que se realiza el mantenimiento del corral de incubación con el que se cuenta en la comunidad de La Guásima, para empezar el rescate de nidos que permita que los huevos eclosionen.