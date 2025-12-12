El Sur
Devoción

Guadalupanos de Escuinapa cumplen con su devoción y celebran a la Virgen en la Capilla del Gallo

A la medianoche llegaron al santuario cientos de devotos que se unieron a Las Mañanitas
Carolina Tiznado |
12/12/2025 09:05
ESCUINAPA._ Peregrinos recorrieron un año más el camino a la Capilla del Gallo, un símbolo de la revolución y la fe en el municipio.

Decenas de personas con procesiones o en familia, cumpliendo mandas o mostrando su fe, caminaron hacia el lugar que es símbolo del milagro que la Virgen María de Guadalupe realizó en la época revolucionaria a Jesús Duran Guzmán “El Gallo” y que se erigió desde 1925 como un lugar importante en la historia de los escuinapenses.

Las Mañanitas fueron cantadas por decenas de feligreses que abarrotaron el lugar, después de caminar por lo menos 2 kilómetros de terracería por un camino que de pronto presentaba problemas de tránsito e iluminación.

Llegar a la Capilla era el fin, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y su esposa Guadalupe Stone Aguilar acompañaron en una procesión junto con danzantes de una naciente comunidad llamado “Palos Verdes” el camino a la Capilla desde el Palacio Municipal.

La tradición a Las Mañanitas a la Virgen María de Guadalupe se impuso en los escuinapenses sobre otros temores relacionados con la seguridad.

