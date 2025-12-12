$!Guadalupanos de Escuinapa cumplen con su devoción y celebran a la Virgen en la Capilla del Gallo

ESCUINAPA._ Peregrinos recorrieron un año más el camino a la Capilla del Gallo, un símbolo de la revolución y la fe en el municipio.

Decenas de personas con procesiones o en familia, cumpliendo mandas o mostrando su fe, caminaron hacia el lugar que es símbolo del milagro que la Virgen María de Guadalupe realizó en la época revolucionaria a Jesús Duran Guzmán “El Gallo” y que se erigió desde 1925 como un lugar importante en la historia de los escuinapenses.