$!Guadalupe, Jesús, Rodrigo y Wilson vuelan su ilusión creando papalotes en Rosario

EL ROSARIO._ En una de las calles de la colonia Bonifacio Rojas Guadalupe, Jesús, Rodrigo y Wilson, como un cuadro atípico, dedican su tiempo libre a realizar papalotes, de colores y tamaños diferentes, tan sólo con la ilusión de verlos volar.

Guadalupe y Jesús son los mayores, quienes a su vez les enseñan a realizar estas estructuras a sus hermanos menores.