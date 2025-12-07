$!Guadalupe, Jesús, Rodrigo y Wilson vuelan su ilusión creando papalotes en Rosario

EL ROSARIO._ En una de las calles de la colonia Bonifacio Rojas Guadalupe, Jesús, Rodrigo y Wilson, como un cuadro atípico, dedican su tiempo libre a realizar papalotes, de colores y tamaños diferentes, tan sólo con la ilusión de verlos volar.
Guadalupe y Jesús son los mayores, quienes a su vez les enseñan a realizar estas estructuras a sus hermanos menores.
“Nadie me enseñó, yo solo, uno viendo aprende las cosas... Lo hacemos para distraernos, para estar matando el tiempo”, explicó Guadalupe.
Estructuras que, aseguran, buscan sean más complejas como llamativas por sus colores, saliendo de las típicas estrellas.
Tienen alrededor de cuatro días trabajando en sus papalotes, a base de varilla silvestre, papel china y resistol.
Su plan, explicaron, es más tarde ir a la pista de Cesavesin, ubicada a las orillas de la ciudad, para poder ver volar sus creaciones.