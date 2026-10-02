$!Guillermo ofrenda plantas fruto del trabajo de sus manos a la Virgen del Rosario

ROSARIO._ Movido por la devoción que aprendió de sus padres, y como lo hace desde hace 30 años Guillermo Rendón, participó en la peregrinación y misa que contempla a los sectores productivos, agricultores, ganaderos y pescadores en el novenario en honor a la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario.
Esta devoción, expuso, nació en la casa de su madre María de la Luz Uribe y su padre Francisco Humberto Rendón, además de que de ambas partes surgió el gusto por el campo.
En el ofertorio el productor entregó una charola con alrededor de 200 plantas, fruto de su trabajo, que posteriormente reparte con los asistentes en acción de gracias por los favores recibidos a lo largo del año.
“Como yo soy agricultor y también me dedico a la producción de plantas bajo conducción de invernadero, hace no sé, alrededor de 25 o 30 años empezamos a traer como ofrenda una o dos de chiles, básicamente, que es lo que se produce aquí en la región”, explicó.
“Fue así como nació la idea de ofrecer a la Virgen como agricultor lo que yo produzco y después de esto pues regalábamos las plantitas”, argumentó.
Según lo que producen en la temporada, afirmó es lo que se ofrenda a la patrona, desde serrano, ancho, de tomates.
“Una vez producimos planta de chile de pico de pájaro, que es un chile criollo de aquí de la región, que era muy usado hace 40 o 50 años para los caldos y que tradicionalmente las personas los tenían en los traspatios; es un chile pequeño, es muy parecido en cuanto al sabor al chiltepín, pero es propio de aquí de la región”.
Una petición puntual, dijo, es el bienestar de los agricultores en términos generales y obviamente por el bienestar, la prosperidad propia como agricultor y por su familia.
En esta edición en particular, reconoció que llegó con una plegaria en especial la baja en la producción de hortalizas que ha sido por múltiples factores.
“Pues el problema principal es básicamente ha bajado mucho la producción, la siembra de hortalizas, la mayoría de los agricultores han bajado sus hectáreajes por la situación económica que está viviendo que está viviendo el sector, por el desprotegimiento que hay por falta de apoyos, por falta de incentivos y obviamente pues afectados también por el problema que latente que estamos viviendo en Sinaloa y en todo el País que es la inseguridad”, afirmó.