$!Guillermo ofrenda plantas fruto del trabajo de sus manos a la Virgen del Rosario

ROSARIO._ Movido por la devoción que aprendió de sus padres, y como lo hace desde hace 30 años Guillermo Rendón, participó en la peregrinación y misa que contempla a los sectores productivos, agricultores, ganaderos y pescadores en el novenario en honor a la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario.

Esta devoción, expuso, nació en la casa de su madre María de la Luz Uribe y su padre Francisco Humberto Rendón, además de que de ambas partes surgió el gusto por el campo.

En el ofertorio el productor entregó una charola con alrededor de 200 plantas, fruto de su trabajo, que posteriormente reparte con los asistentes en acción de gracias por los favores recibidos a lo largo del año.

“Como yo soy agricultor y también me dedico a la producción de plantas bajo conducción de invernadero, hace no sé, alrededor de 25 o 30 años empezamos a traer como ofrenda una o dos de chiles, básicamente, que es lo que se produce aquí en la región”, explicó.