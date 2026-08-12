Gusano Barrenador también puede afectar a personas con heridas, advierte Jurisdicción Sanitaria

ESCUINAPA._ El gusano barrenador puede afectar también a las personas, con la presencia de este en animales, por lo que es importante que se extreme precauciones con aquellas personas que tienen heridas expuestas, informó el Jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria, Francisco Guerrero Galindo.

“El gusano barrenador, es una enfermedad que se genera a través de una larva que deposita una mosca en una herida abierta, se han presentado casos aquí en Escuinapa y en El Rosario en ganado, becerros, ese tipo de enfermedades pero esto también se puede presentar en un ser humano”, dijo.

Las personas de riesgo son quienes tienen heridas abiertas, expuestas, donde puede llegar la mosca, depositar la larva, la cual se alimenta de esa piel, de esa carne “viva”, indicó.

Las larvas se reproducen dentro de la herida y genera una infección severa, lo importante es saber que este problema sí está presente en la región y se tienen que tomar medidas.

Principalmente en adultos mayores, personas con pie diabético o simplemente alguien que se accidentó y tiene herida, por lo que es importante mantener el lugar del enfermo con la mayor higiene, que no se tenga la presencia de mosca.

Cuidar la herida, taparla o si las indicaciones médicas señalan que no se puede tapar es poner un “pabellón” de tela que evite que llegue una mosca y deposite la larva.

“Es la única forma en que se puede contagiar de ese gusano barrenador, decirle a la población, tenemos el vector que es la mosca, que puede generar la enfermedad y si alguien tiene algún familiar con algún tipo de herida, hay que tener cuidado”, dijo.

Es fácil de detectar el contagio, es una herida que no sana, se va a empeorar, se pondrá caliente, enrojecer, salida de pus y lo más característico será observar gusanitos en la herida, ante la presencia de un gusanito se debe rápido acudir con personal de salud.

El riesgo de no tener tratamiento es una infección generalizada, señaló.