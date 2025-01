Ha bajado el número de desplazados en Concordia, asegura Alcalde

Ante las cuestiones de inseguridad que todavía se viven en los pueblos aledaños a Concordia, son pocas ya las familias que tras abandonar sus hogares continúan en la cabacera municipal, aseguró el Alcalde Óscar Zamudio Pérez.

El Presidente Municipal mencionó que actualmente ya no se están acercando tantos grupos de desplazados al Municipio, sin embargo, siguen atendiendo la solicitudes de quienes piden algún apoyo para sus familias.

“En el tema de desplazados, ahorita estamos muy tranquilos, hasta ahorita conmigo ya no se han acercado ningún grupo de desplazados, pero los estamos atendiendo, les estamos haciendo llegar también las solicitudes que nos piden en ocasiones”, dijo.

“¿Cuál es la prioridad como Alcalde? Es atender a toda la ciudadanía, entre ellos desplazados y las zonas más vulnerables, así que en todos los niveles estamos en la mejor disposición para atenderlos”.

Zamudio Pérez comentó que no se tiene un número exacto de las personas desplazadas que actualmente están en la cabacera municipal, pues la mayoría está recurriendo a trasladarse a Mazatlán para buscar nuevos horizontes.

Recalcó que su gobierno sigue dando servicios o alimentación a las personas que lo soliciten.

“En sí, en Concordia, en nuestro municipio, no tenemos un número (de personas desplazadas), pero no se han acercado grupos, así como ustedes se han dado cuenta que en Mazatlán hay presencia de grupos, ahí en Concordia no. Nosotros estamos atendiendo a los que me están hablando personalmente, pero en sí grupos no tenemos. Estamos apoyando con alimentación, servicios públicos, servicios básicos también en la comunidad”, apuntó.

El Alcalde también dio a conocer que las familias de desplazados bajan principalmente de pueblos como El Palmito, Chirimoyos y La Petaca, pero actualmente no pasan de una decena registrada, un hecho que, según él, es una mejora en comparación a meses pasados.