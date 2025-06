Habitantes de El Trébol II siguen sin agua pese a inversión en pozo

ESCUINAPA. _Habitantes del Trébol II siguen en espera de una respuesta de Gobierno del Estado en relación a dar mayor profundidad al pozo hecho hace un año que no fue echado a andar por falta de agua, informó la Comisaría.

”Aún no tenemos los resultados, no nos resuelven de que nos autoricen si se podrá o no hacer más profundo el pozo”, dijo Agustina Celestina López.

La solicitud es que den mayor profundidad al pozo que se hizo, pues inicialmente se había dicho que se iba a equipar pero el pozo nunca ha dado agua, no sé llegó al nivel.

Como habitantes, consideran que debió excavarse otros metros, o bien, pensar en la posibilidad de un nuevo pozo.

“Quizá faltó insistir pero el Ingeniero Melesio, que hizo la obra, se comprometió para este año, ya se pasó y ya empezaron de nuevo las ‘aguas’ y no sabemos si servirán o no”, explicó la comisaria de lugar.

Este año vivieron el estiaje y una temporada difícil, pues son ya dos años sin agua, pese a que se hizo una obra de gran inversión en un nuevo pozo profundo ya que el otro fue afectado en una temporada de lluvias en 2023.

En los últimos días ha llovido en la comunidad y esperan que así continúe, debido a que es la manera en que pueden obtener líquido para sus hogares.

“No batallamos en tiempos de agua porque ya nace más agua, a mí me conviene que hagan más profundo el pozo, 4 o 5 metros más y si no dejarlo, para que meter más mano si no encontrarenos agua”, dijo Agustina Celestina López.

En “secas” hacían pozos con bombas y se jalaba, si no van con cubetas, con mulas, en la cabeza con baldes, para tener agua en sus hogares.

“Se sufre mucho en el Trébol II por falta de agua”, señaló la comisaria.