Habitantes de la comunidad de Cristo Rey, en Escuinapa, denuncian apagón prolongado

ESCUINAPA._ Con un calor intenso, sofocante y niños llorando, vecinos de Cristo Rey pasaron la noche del domingo hasta media mañana de este lunes debido a un apagón de 14 horas.

Los vecinos al saber que estaba personal de CFE en el crucero de la carretera Escuinapa-Teacapán hacia Cristo Rey, increparon a los trabajadores pues estos le señalaban que esperaban una orden para subir cuchillas.

“Miren gente, traiganse las sogas que vamos a amarrar aquí a estos señores, que no tenían orden para levantar las cuchillas, los vamos a amarrar y los vamos a dejar encuerados ahí para que sepan y sientan el calor que nosotros sentimos anoche”, señaló una vecina

Desde las 21:00 horas la mitad de la comunidad se quedó sin energía eléctrica, esta fue restablecida hasta las 11 horas de hoy, por lo que no hubo descanso durante la noche, el calor no lo permitió.

“Este era un calor como nunca se había sentido, vapor, entre la oscuridad escuchabas el llanto de los niños”, dijo otro vecino.

Manifestaron que entienden el hecho de que el personal de la CFE no acuda durante la noche ante hechos de seguridad, que es lo que les informaron, pero consideran que ni siquiera temprano lo hicieron, pese a la situación que saben que se tiene con temperaturas que rozan los 50 grados de sensación térmica.

Consideran que por ello deben dar mantenimiento a las líneas de abastecimiento y se evitarían estos apagones.