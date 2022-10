$!Habitantes de La Concha, en Escuinapa, despiertan rodeados de agua por huracán

Las lluvias que se anunciaban desde el sábado aparecieron hasta las 23:00 horas del domingo y de ahí no pararon, el viento empezó a sentirse a partir de las 00:03 de la mañana y aumentando su intensidad a partir de las 7 de la mañana.

En las calles esta vez no se veían postes tirados, árboles ni espectaculares, en la Concha el río salió de su cauce, pero no subió los casi 2 metros que sí lo hizo con el huracán Pamela el 13 de octubre en 2021.

“Aquí no hubo nada, nada de viento, pero si mucha lluvia, el río empezó a subir, pero ahorita (12 del día) ya esta bajando, si sigue lloviendo tal vez se suba, nosotros mejor nos salimos”, dijo una vecina del lugar.

Esta vez no dijeron no a los albergues o a irse a casa de familiares, aunque el huracán Orlene no llegó con la furia de los huracanes pasados, el miedo de perderlo todo, sigue estando presente.