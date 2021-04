Habitantes de Teacapán reclaman desaparición de Comité de Salud

TEACAPÁN, Escuinapa._ Vecinos de esta comunidad reclamaron la falta de información por parte de autoridades de Salud, ante el anunció de la desintegración de Comité de Salud de esta sindicatura.

“Mañana van a venir a las 10:30 para formar el nuevo comité, así me informaron”, dijo la encargada del Centro de Salud a integrantes del comité y vecinos que estaban en el lugar.

Los vecinos reclamaron la falta de formalidad y protocolos por parte del Centro de Salud, quienes no han avisado de estos cambios, cuando es un derecho de la población saberlo.

“Nos damos cuenta como todos (Centro de Salud) están mintiendo, hay muchísimas irregularidades, nunca se había dado cuenta el pueblo de lo que pasaba, hasta hoy, cuando se arma un nuevo comité ya deberían estar avisando al pueblo eso”, dijo una de las vecinas.

Señalaron que no quieren que regrese la falta de transparencia a la unidad médica, lo que se ha hecho desde años atrás, donde ante la falta de atención, de calidez con los pacientes o la falta de medicamentos, la población tenía que irse a buscar médicos a otros lugares

.“No queremos ya personas que sigan haciendo lo mismo que hicieron durante años con el Centro de Salud, el Centro de Salud es del pueblo, no de las enfermeras y doctores, el pueblo está cansado del mal trato que se da”, dijeron.

Como encargada, apenas está entrando a las labores para suplir a la doctora Concepción Martínez Arellano, les comentó.

“El comité es importante, representa el pueblo, en qué cabeza cabe, sin haber venido las autoridades correspondientes y hacer un protocolo, vienen a cambiarlo”, dijo otra de las personas.

Manifestaron que era lamentable las formas en que se estaban dando este tipo de actuaciones por parte de las autoridades de salud, sin consultar a la población sobre decisiones que tienen ver con ellos.

Y que antes no hacían nada, pese a la infinidad de quejas que se tenía sobre la actuación del personal del lugar y hoy que se trabaja de manera honesta por parte de quien era la encargada, y el Comité de Salud se les cesa.

“Hemos recibido malos tratos de las enfermeras, la enfermera porque llegó tarde, no tiene ganas de escribir, no tiene ganas de levantarse de su escritorio a pesar al paciente, simplemente no hay consulta, digo esto con conocimiento de causa porque yo lo he vivido”, le señaló otra de las personas.

La encargada del lugar manifestó que el objetivo es trabajar con la comunidad en lo que les sea posible, en el caso de la conformación de un nuevo comité es una instrucción que recibió.