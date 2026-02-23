$!Hacen bacheo en carretera a Teacapán y en la México 15

ESCUINAPA._ Con el apoyo del Gobierno del Estado se están haciendo labores de bacheo en la carretera a Teacapán, mientras que el Gobierno federal hace lo propio en la México 15, esperando que estén en buenas condiciones para el periodo de Semana Santa, informó la Directora de Obras y Servicios Públicos de Escuinapa. “Se está trabajando con las dos entidades, la estatal por parte de Obras Públicas, ejecuta Precasin quien trae tres cuadrillas con bacheo y pintarrayas... quieren dejar todo listo para Semana Santa”, dijo Graciela Santos Elizalde.





Además del bacheo con estas cuadrillas de Precasin, una está dedicada al pintado de rayas amarillas y blancas, en este caso hizo el llamado a los ciudadanos a circular con precaución pues van trabajando en sentido contrario y aunque están apoyados por personal de Tránsito Municipal considera que es importante que los ciudadanos lo sepan. Informó que estarán bacheando y pintando rayas desde el Bulevar Morelos hasta Teacapán, los entronques a comunidades serán hasta después de Semana Santa, los beneficiados serian Palmito del Verde y Cristo Rey. En la carretera federal está trabajando con la Secretaría de Comunicación, Transporte e Infraestructura Federal, están desde Rosario viniendo, dentro de su plan de trabajo estaba Palmillas en la zona del pueblo pero le manifestaron que es una parte que requiere un trabajo total debido a que la carpeta asfáltica presenta mucho daño y se tiene que hacer mecánica de suelo.



