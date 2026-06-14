$!Halla colectivo tres cuerpos más de hombres en dos fosas en Concordia

Además denunció que les arrojaron ponchallantas en su trayecto y recalcó que no tuvieron acompañamiento de corporaciones federales. Y que la Marina se retiró el sábado cuando realizaban las labores de búsqueda dejándolas solas.

CONCORDIA.- El colectivo Por las Voces sin Justicia informó que encontró ahora los cuerpos de tres hombres en dos fosas en Concordia, lo que suma ya cinco en dos durante sábado y domingo.

Estas son las características

El Colectivo Por las Voces Sin Justicia informó algunas características de los tres cuerpos encontrados :

Fosa 1: 1 masculino con cabello negro. No se apreciaron más características

Fosa 1: 1 masculino con cabello negro. Como característica particular, en los incisivos centrales superiores presentaba 2 coronas dentales de platino

Fosa 2: 1 masculino con cabello negro, presentaba ausencia de primer molar derecho inferior.

Recalcó que estas búsquedas están siendo realizadas gracias al apoyo de la ciudadanía y con recursos propios de las familias.

“Mientras la Comisión Estatal de Búsqueda cuenta con presupuesto, personal, vehículos y equipo, quienes hoy estamos en campo somos las familias. Nosotros pagamos el combustible, los alimentos, el agua, los sueros, las herramientas y todo lo necesario para continuar buscando”.

En el comunicado se muestra una fotografía que acompaña esta publicación y que refleja una parte de su labor diaria y su realidad: familias trasladándonos a como podemos, cargando su propia herramienta, alimentos, bebidas y equipo para continuar una búsqueda que debería contar con el respaldo permanente de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Así es el comunicado del colectivo Por las Voces sin Justicia que subió a sus redes sociales.