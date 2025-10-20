El Sur
|
Fauna

Hallan a cocodrilo entre los surcos de siembra en un rancho agrícola, en Escuinapa

La presencia de estos reptiles se debe a las corrientes de agua o el llenado de estanques por las lluvias, indicó Erik Quintanilla Morales, coordinador operativo de PC
Carolina Tiznado |
20/10/2025 15:24
20/10/2025 15:24

ESCUINAPA._ Un cocodrilo fue regresado a hábitat por elementos de Protección Civil después de estar entre surcos de siembra en un rancho agrícola.

Durante la temporada de lluvias puede percibirse la presencia de estos reptiles debido a las corrientes de agua o el llenado de estanques, precisó el coordinador operativo de PC, Erik Quintanilla Morales.

“El sábado recibimos un reporte ciudadano que nos indicaba que se encontraba un reptil en la zona conocida como rancho la perseverancia”, dijo el coordinador operativo.

$!Hallan a cocodrilo entre los surcos de siembra en un rancho agrícola, en Escuinapa
#Cocodrilo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube