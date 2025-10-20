$!Hallan a cocodrilo entre los surcos de siembra en un rancho agrícola, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un cocodrilo fue regresado a hábitat por elementos de Protección Civil después de estar entre surcos de siembra en un rancho agrícola.

Durante la temporada de lluvias puede percibirse la presencia de estos reptiles debido a las corrientes de agua o el llenado de estanques, precisó el coordinador operativo de PC, Erik Quintanilla Morales.

“El sábado recibimos un reporte ciudadano que nos indicaba que se encontraba un reptil en la zona conocida como rancho la perseverancia”, dijo el coordinador operativo.