$!Hallan con vida a segundo minero atrapado en la mina de Rosario; quedan dos

ROSARIO._ Con vida fue encontrado el segundo minero que estaba atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, informó la tarde de este martes el Comando Unificado, encargado de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate.

A través de un breve comunicado, el Comando Unificado informó que a las 13:50 horas (local) de este martes 7 de abril tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, las brigadas de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera.

Esta tarde se intensificó la movilización de personal y corporaciones de rescate y auxilio en la zona de la mina.

El Comando Unificado que está integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisión Nacional de Protección Civil y Gobierno de Sinaloa dio a conocer que de inmediato se activaron los protocolos para la extracción segura del trabajador.