$!Hallan cuerpo de hombre con ropa táctica en autopista Mazatlán-Tepic

ESCUINAPA_. Un hombre vestido con ropa táctica fue encontrado sin vida cerca de la autopista Mazatlán-Tepic entre la cabecera municipal y Tecualilla; se presume muerte por arma de fuego.

La persona que no ha sido identificada hasta el momento es de complexión robusta, calvo, con barba de candado poco poblada, con uniforme camuflaje tipo americano, con botas tácticas, se señala en el informe de corporaciones de seguridad.