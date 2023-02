“Somos respetuosos de las expresiones y las peticiones, quiero decirles que aquí no hay colores, siempre se les atiende, si alguien no se acerca no puedo adivinar las necesidades que tienen como compañeros”, dijo.

“No he otorgado ninguna plaza a ningún familiar, mi esposo no tiene plaza, si llegue a ser directora fue por concurso, me lo gane en 2015, me promoví y tengo documentos donde me gane esto con número de prelación, me lo gane con mis propios méritos”, señaló.

Preciso que su trabajo no tiene el manejo de dinero y las acusaciones que se hacen deben exponerlos con pruebas, de manera que las denuncias expuestas puedan comprobarlos.

Indicó que estos últimos días el SNTE 53 solo ha salido a la defensa de trabajadores que han sido afectados por cambios de adscripción por movilidad firmados por la Sepyc, sin considerar al sindicato y pasando por encima de los derechos de otros trabajadores con mayor antigüedad.

Por lo que se han dado impugnaciones que finalmente han tenido eco en que se resuelvan los conflictos.