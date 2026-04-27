$!Hallan sin vida a Isidro Beltrán, el cuarto minero atrapado en la mina de Rosario

Isidro Beltrán Reséndiz, el cuarto minero que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, en Rosario, fue localizado sin vida durante la madrugada de este lunes. La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó el hallazgo sin vida de Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo. El Comando Unificado que encabeza las labores de búsqueda en la mina Santa Fe, señaló que el hallazgo ocurre 33 días después de operaciones ininterrumpidas por el accidente registrado en el yacimiento el pasado 25 de marzo.

En un comunicado, se precisa que fue alrededor de las 2:15 horas que se logró localizar el cuerpo sin vida del trabajador por lo que se iniciaron los protocolos para su extracción. Aunque no se determina el lugar del hallazgo de acuerdo al último reporte de las autoridades señalaba que las labores se mantenían en la última fase de la rampa 48-2 norte, donde se precisó la autoridad había menor posibilidad de vida. Esto tras el accidente en la mina producto de un derrame de jal el 25 de marzo, donde originalmente quedaron atrapados cuatro mineros, mientras que 21 lograron salir a tiempo. La autoridad destacó que estas extracciones fueron posible por una fuerza de trabajo conjunto de 389 elementos de diferentes instituciones, Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad, Gobierno del Estado, trabajadores de la mina y voluntarios.