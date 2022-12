$!Hallan un hogar feliz y pasarán en familia su Noche Buena

No dice nada, sus cuidadores explican, a veces ellos como los niños también quieren olvidar esos episodios que han vivido, él se esmera y pone con cuidado el papel periódico cortado, no habla y de pronto oculta sus ojos bajo su sombrero, sus manos muestran su historia, quizá era un campesino que caminaba feliz sobre esos campos de su comunidad, entre las veredas, hoy parece solo soñar con eso.

Tampoco habla mucho, pero disfruta cortar el papel, no deja de sonreír, es feliz, encontró un hogar después de deambular, no tiene un Acta de Nacimiento, nada que certifique su identidad, dicen que viene del sur del país, pero no se sabe más.

En este lugar que alberga corazones rotos también se sueña y se piensa en seguir activos, por eso aceptaron aprender a hacer piñatas que posteriormente han vendido.

El papel les fue proporcionado en el lugar, de los 13 inquilinos, 11 hombres y 2 mujeres, son 4 que están en cama y entre 5 y 7 adoptaron con gusto la decisión de hacer piñatas.

Lo que sacan de la venta les servirá para comprar sus dulces tradicionales, para compartir y para celebrar esta fecha, con la familia que en el ocaso de sus vidas llegó.

Además, ellos también tienen lista la piñata que será la que quebrarán en esta Noche Buena, cuando después de adorar al Niño Jesús y recibir en el lugar la santa misa, se abrazarán, cenarán y darán gracias a Dios por tener un techo para celebrar la Noche Buena.