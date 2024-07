ESCUINAPA._ En la Fiscalía ya se han interpuesto al menos cinco denuncias por el tema de robos a adultos mayores de Escuinapa.

Este jueves, doña Esmeralda fue una de las primeras que acudió al Ministerio Público después de enterarse que se había detenido a una mujer.

“A mí me quitó anillos, aretes, una pulsera, de mis manos... me dijo que necesitaba tomarme fotos para que me dieran el apoyo y me quitó todo”, expresó.

Fue en julio de 2021 cuando fue víctima del hecho; la mujer llegó a su casa en la ampliación Benito Juárez haciéndose pasar por trabajadora de Bienestar y el monto de lo que sustrajo fueron más de 100 mil pesos entre efectivo y alhajas, aprovechando que estaba sola.

Doña Esmeralda fue probablemente de las primeras víctimas; el caso la dejó en depresión por haber permitido que entrara, además de que entre las joyas se llevó artículos de valor económico pero también emocional para ella.

Por su parte, el asesor jurídico de INAPAM, Andrés Chávez Ruiz, aseguró que han estado acompañando a las personas a denunciar; indicó que son cuatro a las que han dado asesoría, dos de Teacapán.

”Ayer (miércoles) trajimos a dos personas de Teacapán, nosotros hoy (jueves) podrían venir dos personas más y tendríamos en lista de espera a seis personas más para denunciar”, dijo.

Precisó que la titular de INAPAM, Yolanda Gutiérrez Banda, y él se han dividido el trabajo para encontrar a los adultos mayores y apoyarlos en la denuncia.

Se les ha informado que la persona detenida fue puesta en libertad con un amparo, pero el proceso judicial sigue, por esa razón están pidiendo a las personas que denuncien.