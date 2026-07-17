Harán en Escuinapa detonaciones controladas de explosivos

ESCUINAPA._ La tarde de este viernes se programó para llevar a cabo en Escuinapa detonaciones de explosivos controladas por parte de corporaciones federales, informó la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil.

“Durante la tarde de este viernes 17 de julio, como parte de los protocolos de seguridad y prevención que se realizan de manera permanente en la región, miembros de las Fuerzas Federales de seguridad llevarán a cabo una detonación controlada de artefactos explosivos”, señalaron.

En la información se detalla que no existe riesgo para las personas y exhortan a la población a mantener la calma ante los estruendos que puedan escuchar, así como evitar la difusión de rumores o información no oficial en redes sociales.